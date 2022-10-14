Росавиация оставила 11 аэропортов закрытыми еще на неделю

Росавиация продлила запрет на полеты в ряд аэропортов в центре и на юге России ради безопасности гражданских перевозок. Воздушные порты 11 городов останутся закрытыми до 22 октября.

«Режим временного ограничения полетов продлен до 03:45 по московскому времени 22 октября в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Остальные аэропорты в России работают штатно. Особенности графика рекомендовано уточнять на официальных сайтах воздушных вокзалов и перевозчиков. В качестве точек для альтернативных маршрутов пассажирских перевозок ведомство посоветовало использовать аэропорты Москвы, Волгограда, Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя.

Режим временного ограничения полетов введен после начала специальной военной операции на Украине. Росавиация продлевала его 38 раз.

Москва, Наталья Рязанова

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