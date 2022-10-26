Южные аэропорты останутся закрыты до 3 ноября

Росавиация оставила закрытыми 11 аэропортов в центре и на юге России до 3 ноября. Остальные воздушные гавани продолжают работать в прежнем режиме, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Режим временного ограничения полетов по-прежнему будет действовать в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя, Ростова-на-Дону, Элисты, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска и Липецка. Предварительно, период приостановки полетов истечет в 03:45 часов по московскому времени 3 ноября.

Ведомство рекомендовало использовать аэропорты Москвы, Волгограда, Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя для альтернативных маршрутов перевозки пассажиров.

До этого Росавиация уже 39 раз продлевала режим закрытого неба для 11 российских аэропортов. Полеты туда были приостановлены в связи с проведением специальной военной операции.

Москва, Наталья Рязанова

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