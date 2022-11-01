Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России

Ограничение на полеты в ряд аэропортов юга и центра России продлено до 9 ноября. Росавиация опубликовала официальное сообщение на своем сайте.

«Режим временного ограничения полетов продлен до 03:45 по московскому времени 9 ноября в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – говорится в сообщении.

Остальные аэропорты России работают штатно. При перевозке пассажиров рекомендовано использовать аэропорты Москвы, Волгограда, Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя для составления альтернативных маршрутов.

Росавиация приостановила полеты в ряд российских аэропортов после начала специальной военной операции. В связи с продолжением СВО ведомство несколько раз продлевало режим ограничения полетов.

Москва, Наталья Рязанова

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