Впервые новые самолеты Superjet 100 будут поставляться с б/у двигателями

Авиакомпания «Азимут» до конца года впервые получит новый самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), у которого будут подержанные двигатели. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиапроме.

Двигатели взяты из так называемого подменного пула – резерва для всех эксплуатантов SSJ100. Информацию об этом подтвердили собеседники издания в самой авиакомпании и Минтрансе РФ.

Как отметил один из источников, это единственный новый SSJ в 2022 году, поставленный с двигателями, «имеющими небольшой налет».

В «Ростехе» меж тем заявили, что «силовые установки находятся в великолепном состоянии», а их использование не влияет на безопасность полетов. Там подчеркнули, что детали поставки согласованы с заказчиком, «нареканий не поступало».

В следующем году авиакомпании должны получить еще около десяти новых SSJ из плана 2022 года, у некоторых также будут двигатели из подменного пула. Представители «Ростеха» не уточнили, сколько новых SSJ будут укомплектованы старыми двигателями.

Надо отметить, что российско-французское совместное предприятие PowerJet прекратило выпуск двигателя для «Суперджетов» SaM146 после того, как в феврале попало под санкции ЕС. С тех пор на SSJ100 ставят двигатели, имевшиеся в наличии на момент введения рестрикций.

В настоящее время в России разрабатывают двигатель ПД-8, который планируется устанавливать на импортозамещенную модификацию Superjet 100 – Superjet New. Вместе с тем, обсуждается вопрос о «ремоторизации действующего летного парка SSJ на ПД-8», отметили в «Ростехе».

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о возможности выпуска 40 самолетов Superjet 100 с российским двигателем в год. Министерство поручило максимально скоро обеспечить сертификацию этого двигателя – в ближайшие 12-14 месяцев.

Москва, Наталья Петрова

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