«АвтоВАЗ» в ноябре установил годовой рекорд по продажам автомобилей. За месяц объем продаж вырос на 13,5%, следует из данных компании.

«По итогам ноября 2022 года в России реализовано 21 726 легковых и коммерческих автомобилей LADA, что является лучшим результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше, чем итоги продаж в октябре 2022 года. Всего за 11 месяцев продано 164 636 LADA», – говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Продажи LADA Granta выросли на 80% по сравнению с прошлым ноябрем, а NIVA Travel – на 64,6%. Президент АВТОВАЗа Максим Соколов отметил, что рост продаж показывает эффективность госпрограмм льготного автокредитования. Свою положительную роль сыграло и возвращение подушек безопасности, кондиционера и обогрева сидений и ветрового стекла в комплектацию машин, передает «Автостат».

Концерт «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск 400 тыс. автомобилей в 2023 году и анонсировал. Компания намерена занять 50% российского рынка в будущем году.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»