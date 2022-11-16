Мантуров заявил о стабилизации автомобильного производства в РФ

Производство отечественных автомобилей растет, ситуация в секторе экономики стабилизируется, заявил глава Минпромторга – вице-премьер Денис Мантуров. Компаниям удалось избежать массовых увольнений и не потерять компетенции.

«Ситуация в отрасли постепенно стабилизируется. Все основные российские производители увеличивают загрузку конвейеров. Это касается «АвтоВАЗа», ГАЗа, «Камаза», УАЗа и «Урала». Удалось решить главную задачу – сохранить коллективы и компетенции», – сказал министр на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

Мантуров отметил, что производство автомобилей в России в октябре выросло на 19% по сравнению с сентябрем, до 48 тыс. всех видов автомобилей.

Концерт «АвтоВАЗ» скорректировал планы на 2023 год и анонсировал выпуск 400 тыс. автомобилей. При высоком спросе компания готова передать на рынок и полмиллиона машин, передает агентство «Прайм».

Ранее «АвтоВАЗ» планировал производство 500 тыс. автомобилей в 2023 году и начал набор порядка четырех тысяч новых сотрудников. Позже набор приостановили, а планы пришлось поменять. Поставщики оказались не готовы обеспечить концерн необходимыми компонентами.

Москва, Наталья Рязанова

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