Поставщики могут сорвать планы «АвтоВАЗа» на полмиллиона машин в год

Поставщики пока не готовы обеспечить «АвтоВАЗ» необходимыми компонентами для выполнения плана по производству 500 тыс. автомобилей в год. Сокращение планов по мощности повлечет за собой изменения в графике и набор меньшего числа дополнительных работников, пишет группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

По их данным, план производства на 2023 год могут снизить почти на 100 тыс. автомобилей. Для их производства не потребуется четыре тысячи новых работников, как было запланировано, набор приостановят. А действующих сотрудников могут перевести с шестидневной на пятидневную рабочую неделю.

Президент автоконцерна Максим Соколов и вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в сентябре анонсировали амбициозный план «АвтоВАЗа» по выпуску полумиллиона машин в год. Для этого планировалось набрать дополнительный персонал в три-четыре тысячи человек.

Москва, Наталья Рязанова

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