Путин поручил взять автоцены под контроль

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить контроль за ценообразованием на автомобильном рынке. В 2023 году машины должны стать более доступны для рядового россиянина, чем в 2022-м.

«Правительству РФ принять меры по повышению доступности для граждан РФ легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом», – говорится в перечне поручений главы государства на его официальном сайте.

Первый доклад запланирован на 15 апреля 2023 года. Показатель будут рассчитывать ежеквартально. Кабмину также поручено постоянно контролировать формирование цен на автомобили, чтобы не допустить необоснованного подорожания.

В ноябре продажи легковых автомобилей в России выросли на 2,6% по сравнению с октябрем, но в годовом выражении упали на 61,6%, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Ноябрьский объем продаж составил 46 403 штуки. Объем продаж за 11 месяцев составил 548 877 автомобилей, на 60,9% меньше, чем за тот же период 2021 года.

Лидером по числу проданных автомобилей остался «АвтоВАЗ», который за год нарастил долю на рынке с 21,8% до 46,8% (21 726 штук).

«АвтоВАЗ» в ноябре установил годовой рекорд по продажам автомобилей: 21 726 штук. За месяц объем продаж вырос на 13,5%.

Москва, Наталья Рязанова

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