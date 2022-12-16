Запасы иномарок в автосалонах закончатся через месяц

Новых иномарок в автосалонах хватит на месяц при нынешних темпах продаж, считают в Ассоциации российских автомобильных дилеров. Остатки на складах российских автодилеров не превышают 20-30 тыс. автомобилей, пишут «Известия».

«Осталось совсем немного автомобилей, у кого-то десяток, у кого-то два десятка. Ситуация такая, что автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц, и когда у него остается всего около 10 моделей, то понятно, что это количество не может обеспечить месячные продажи», – рассказал вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин.

По данным ассоциации, моделей средней ценовой категории, типа Toyota, Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen практически не осталось. В стране продолжают работать 11 китайских производителей и трое российских. С начала года из России ушли 45 автомобильных брендов. В 2023 году дефицит новых машин может достичь миллиона штук, а большинство автоцентров останутся с пустыми складами.

Объемы параллельного импорта не могут покрыть спрос. Мощностей китайских компаний тоже пока не хватает.

«АвтоВАЗ» в ноябре установил годовой рекорд по продажам автомобилей, всего за 11 месяцев продано 164 636 LADA. Концерт намерен выпустить 400 тыс. автомобилей в 2023 году и занять 50% российского рынка.

Москва, Наталья Рязанова

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