Китайский автопром займет 50% рынка в России в 2023 году

Каждая вторая машина на российском рынке в 2023 году будет из числа китайских марок. Уже к концу 2022 году китайский автопром займет 30% рынка в России, следует из данных исследования «ВТБ Лизинг».

Уход автопроизводителей из США и Европы с российского рынка открыл возможности для китайского автопрома. Доля сделок по лизингу с компаниями из КНР у «ВТБ» выросла в пять раз.

Автодилеры прочти распродали запасы автомобилей западных марок, а отечественный автопром все еще испытывает сложности. Исходя из прогноза, в 2023 году 50% российского рынка займут машины китайских марок, приводит данные портал Motor.

Уже в августе 24% опрошенных челябинцев отдали предпочтение новому китайскому автомобилю, а не европейской машине с пробегом. Основными преимуществами иномарок из КНР респонденты назвали бюджетную цену, доступность запчастей и наличие «живых» автомобилей в салонах дилеров.

Концерт «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск 400 тыс. автомобилей и заявил о планах занять 50% российского рынка в 2023 году.

Москва, Наталья Рязанова

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