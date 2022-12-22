Госдума приняла новые правила работы такси

Госдума приняла в третьем чтении закон, регулирующий работу такси. Водителям придется следить за количеством неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, а самозанятым водителям – оформлять дополнительную страховку.

Согласно законопроекту, водитель не сможет сесть за руль такси, если не оплатил более трех штрафов или восстановил права менее года назад после лишения. Закон запретит садиться за руль легкового такси россиянам под следствием за тяжкие преступления или с непогашенной судимостью за них же.

Таксист должен будет заключить договор с перевозчиком или агрегатором такси, или оформить статус ИП. Самозанятым водителям также потребуется дополнительная страховка.

В салоне теперь обязательно должна быть информация о номере машины, названии перевозчика и его номере в региональном реестре, номер телефона компании или ИП, а также ФИО водителя.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете работать в такси и общественном транспорте гражданам, судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»