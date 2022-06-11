Путин подписал закон о запрете осужденным работать в такси и общественном транспорте

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете работать в такси и общественном транспорте гражданам, судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления. Речь идет, в том числе, о водителях автобусов, трамваев, троллейбусов и внеуличного транспорта, связанного с перевозками пассажиров и багажа.

Запрет на работу водителями такси коснется также граждан, имеющих судимость за преступления средней тяжести.

Так, согласно закону, к управлению такси не допускаются лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, «а также преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с УК РФ к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям».

Москва, Светлана Антонова

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