Каждый десятый таксопарк в РФ допустил закрытие из-за убытков

Почти треть бизнеса такси в России по итогам 2022 года осталась с убытками. 12% опрошенных владельцев таксопарков задумались о ликвидации, следует из данных опроса Общественного совета по развитию такси.

Порядка 29% компаний такси закончили 2022 год с убытком, но используют «ранее накопленные ресурсы», чтобы сохранить бизнес. Тяжелее всего пришлось таксопаркам, где менее 50 машин. Только 8% респондентов заявили, что 2022 год был достаточно прибыльным. Более половины (51%) опрошенных таксопарков заканчивали год лишь в небольшом плюсе.

Уже в марте у таксистов начались проблемы с покупкой запчастей и обслуживанием иномарок, чьи производители ушли с российского рынка. К декабрю сложности с поиском компонентов остались у 4% таксопарков, но 77% респондентов пожаловались на дороговизну запчастей, пишут «Известия».

Общественный совет напомнил, что во время пандемии, в 2020-2021 годах, только 8% компаний готовы были закрыться, а 35% планировали сократить бизнес.

Опрос проведен в конце 2022 года среди владельцев более 170 таксопарков.

В конце 2022 года Госдума приняла новые правила работы такси. Водителям придется следить за количеством неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, а самозанятым водителям – оформлять дополнительную страховку.

Москва, Наталья Рязанова

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