Верховный суд признал незаконной норму ручной клади у лоукостера «Победа»

Верховный суд РФ установил, что установленные авиакомпанией «Победа» габариты для ручной клади нарушают права пассажиров. Перевозчик пообещал исправить правила провоза ручной клади, передает «Вести.ру».

Около полутора лет длился спор, предметом которого стал калибратор лоукостера для ручной клади. По правилам компании, в него должны поместиться все вещи, которые пассажир хочет взять в салон. Согласно федеральным правилам, проверку габаритов должна проходить только дополнительная сумка помимо дамской сумочки или портфеля.

«В ближайшее время «Победа» уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи», – заверили в авиакомпании.

В конце 2020 года Московская межрегиональная транспортная прокуратура опротестовала требования авиакомпании «Победа» к перевозке багажа. Тогда перевозчик отменил запрет на суммирование веса нескольких багажных мест.

Москва, Наталья Рязанова

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