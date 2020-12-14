Прокуратура добилась от «Победы» изменений правил провоза багажа

Московская межрегиональная транспортная прокуратура опротестовала требования авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») к перевозке багажа. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о правилах компании, запрещающих перераспределять или суммировать вес нескольких багажных мест, что, как считает прокуратура, не соответствует пункту 127 Федеральных авиационных правил. Этот пункт, в частности, обязывает перевозчика по просьбе пассажиров, следующих совместно с одной целью поездки в один и тот же аэропорт назначения или аэропорт остановки одним и тем же рейсом, объединить вес багажа, предусмотренный тарифом.

«По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона, пассажирам предоставлена возможность объединять вес багажа», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 14.12.20

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