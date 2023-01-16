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NewDayNews.ru

Понедельник, 16 января 2023, 16:22 мск

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В ЕС призвали Россию отказаться от платы за транзит самолетов над Сибирью

Россия должна отменить взимание платы за пролет бортов европейских компаний над своей территорией. Об этом заявил глава генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей на конференции Airline Economics в Дублине.

«Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть – транссибирские роялти», – цитирует европейского чиновника Reuters.

При этом Хололей подчеркнул, что в отношении РФ не будут применяться прежние экономические правила.

С началом спецоперации на Украине Запад закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Москва ответила зеркальными мерами, запретив полеты над своей территорией 36 государствам, участвовавшим в санкциях,

В начале декабря генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш призвал западные страны как следует подумать над возобновлением авиарейсов через воздушное пространство России, так как запрет на это обернулся для авиакомпаний «большой проблемой».

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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