В России начал действовать ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов

В России 1 февраля вступил в силу национальный стандарт, который вводит требования по ограничению скорости электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час. Ранее документ был утвержден Росстандартом, сообщает «Прайм».

Отмечается, что требования нового ГОСТа в целом носят рекомендательный характер, но соблюдающие его отечественные и зарубежные компании – производители электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ) – смогут указать, что продукция соответствует стандарту.

В Минпромторге России рассчитывают, что новый ГОСТ позволит существенно повысить безопасность граждан.

Добавим, что новый стандарт также устанавливает требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для ЭСИМ. Кроме того, вводится классификация ЭСИМ, требования к их комплектации при продаже, к зарядке батарей и хранению энергии. Новый ГОСТ также устанавливаются методы испытаний электросамокатов и других ЭСИМ на устойчивость и прочность при ударе.

Напомним, в октябре прошлого года кабмин России утвердил поправки в ПДД, которые регламентируют использование средств индивидуальной мобильности. Согласно документу, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч, указывали в правительстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»