В России ввели ограничения на пользование самокатами и гироскутерами

Правительство России утвердило поправки в Правила дорожного движения, которые регламентируют использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

«Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч», – говорится в сообщении.

Движение СИМ будет регулироваться специальными дорожными знаками. К езде по тротуарам и пешеходным дорожкам допускаются только те транспортные средства, масса которых не превышает 35 кг.

По краю проезжей части СИМ смогут ездить только там, где ограничение скорости не превышает 60 км/ч. Для этого необходимо, чтобы электротранспорт был оборудован тормозной системой, белой фарой спереди и красным фонарем сзади. Управлять СИМ на дороге смогут только граждане старше 14 лет.

У пешеходов перед электротранспортом будет преимущество.

В документе подчеркивается, что граждане на обычных самокатах без двигателя, а также в роликовых коньках по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»