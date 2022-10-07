В России ввели ограничения на пользование самокатами и гироскутерами

Правительство России утвердило поправки в Правила дорожного движения, которые регламентируют использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Документ опубликован на официальном сайте кабмина.
«Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч», – говорится в сообщении.
Движение СИМ будет регулироваться специальными дорожными знаками. К езде по тротуарам и пешеходным дорожкам допускаются только те транспортные средства, масса которых не превышает 35 кг.
По краю проезжей части СИМ смогут ездить только там, где ограничение скорости не превышает 60 км/ч. Для этого необходимо, чтобы электротранспорт был оборудован тормозной системой, белой фарой спереди и красным фонарем сзади. Управлять СИМ на дороге смогут только граждане старше 14 лет.
У пешеходов перед электротранспортом будет преимущество.
В документе подчеркивается, что граждане на обычных самокатах без двигателя, а также в роликовых коньках по-прежнему приравниваются к пешеходам.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube