В России хотят на федеральном уровне утвердить нормы ручной клади для авиакомпаний

Компания «Аэрофлот» и Ространснадзор инициируют пересмотр Федеральных авиационных правил (ФАП) в части провоза ручной клади. Об этом сообщил генеральный директор перевозчика Сергей Александровский.

По его словам, изменения правил провоза ручной клади и багажа необходимы, чтобы сделать их понятными и ориентированными, в том числе, на лоукостеры. Дело в том, что неоднозначность трактования ФАП может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели перевозчика и, соответственно, к подорожанию билета.

Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин уточнил, что изменения коснутся габаритов допустимой к провозу ручной клади. Правила должны быть такими, чтобы на них могли ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе бюджетные авиакомпании, а габариты при этом «ни у кого впоследствии не вызывали вопросов».

Как ранее сообщал «Новый День», Верховный суд РФ постановил, что установленные авиакомпанией «Победа» габариты для ручной клади нарушают права пассажиров. Перевозчик пообещал исправить правила провоза ручной клади.

Москва, Зоя Осколкова

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