Россияне массово избавляются от иномарок премиум-класса

Россияне массово продают люксовые автомобили марок Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Audi, Land Rover, Infiniti. Количество объявлений о продаже подобных машин с пробегом в январе 2023 года на 63% превысило число объявлений в данной категории за прошлый январь, следует из данных «Авито Авто».

При этом, число объявлений о продаже премиум-машин в возрасте до трех лет выросло почти вдвое за год.

Специалисты сервиса объявлений объяснили ситуацию тем, что на рынке происходит переориентация на подержанные автомобили. В 2022 году продажи таких машин выросли на 55% по сравнению с 2021 годом, и в 2023 году тренд продолжился.

Президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал причиной проблемы с обслуживанием машин премиум-класса. Многие владельцы люксовых автомобилей не вникали в особенности их содержания, отдавая все на откуп нанятым водителям. Теперь ситуация изменилась.

«Большинство владельцев автомобилей классов премиум и люкс привыкли, что их обслуживание не требовало никаких усилий. А теперь содержание Mercedes, BMW, Land Rover, Rolls-Royce стало почти невозможным. Во-первых, нельзя обновить ПО, что для некоторых моделей критично. Во-вторых, время ремонта увеличилось и вместо недели какую-нибудь деталь приходится ждать больше месяца», – рассказал эксперт «Известиям».

Уже летом 2022 года россияне выразили готовность пересесть из премиальных марок на машины попроще ради экономии. Треть согласилась бы купить автомобиль классом ниже, и почти столько же – сменить свою машину на подержанную.

Москва, Наталья Рязанова

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