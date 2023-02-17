В России отзовут почти 5500 кроссоверов Kia Sorento

Компания «Киа Россия и СНГ» отзовет 5455 автомобилей Kia Sorento из-за сбоев в модуле управления трансмиссией. Во всех машинах бесплатно обновят ПО, передает «Автостат» со ссылкой на Росстандарт.

Отзову подлежат машины, проданные в 2021-2022 годах. В них случается вибрация, когда автомобиль трогается с места и набирает скорость. Также при переключении на повышенную передачу в машине иногда случаются толчки. Для устранения проблемы специалисты обновят программное обеспечение модуля управления трансмиссией.

Ранее Toyota Motor объявила об отзыве из России 8301 автомобиля Lexus из-за возможного дефекта вентиляционной трубки топливного бака.

Москва, Наталья Рязанова

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