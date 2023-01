Из России отзовут более 8 000 автомобилей Lexus из-за угрозы возгорания

Toyota Motor отзовет из России 8301 автомобиля Lexus из-за возможного дефекта вентиляционной трубки топливного бака. Это может привести к самовозгоранию машины, передает «Автостат».

Под отзыв попадут модели GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350 и RC-F, проданные с 16 марта 2012 по 1 октября 2019 года.

Специалисты выяснили, что конструктивные особенности шлангового фланца могут привести к образованию трещины во время работы двигателя. А это может стать причиной утечки, которая повысит риск возгорания автомобиля. На всех отозванных машинах вентиляционную трубку топливного бака заменят.

В марте 2022 года японская корпорация Toyota Motor остановила поставки готовых автомобилей в РФ и сборку машин на российской территории. Причиной стали проблемы с комплектующими и каналами поставок.

Москва, Наталья Рязанова

