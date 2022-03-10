Toyota остановила поставки автомобилей в РФ и местное производство

Японская корпорация Toyota Motor остановила поставки готовых автомобилей в Россию и сборку машин на территории РФ. Причина – проблемы с комплектующими и каналами поставок.

«Производство на нашем заводе в Санкт-Петербурге полностью прекращено из-за проблем со снабжением комплектующими. Остановлена и поставка готовых автомобилей в Россию. Это также связано с проблемами с производственными цепочками и экспортными каналами», – цитирует японскую пресс-службу компании ТАСС.

Toyota Motor вслед за коллегами из Mitsubishi Motors, Nissan Motor и Subaru отзывает из России сотрудников и их семьи. 26 работников вернутся в Японию через третьи страны.

В российской пресс-службе компании пояснили, что концерн не планирует уходить с российского рынка. Остановка петербургского завода временная, поскольку «планов по закрытию завода нет», передает «Вести.ру».

Напомним, крупнейшие мировые автоконцерны приостановили поставки в Россию своих автомобилей в связи с антироссийскими санкциями. «АвтоВАЗ» также приостановил сборку автомобилей Lada из-за нехватки электронных компонентов.

Москва, Наталья Рязанова

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