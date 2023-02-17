Электрокарам в марте откроют свободный въезд на платные трассы

Электромобили смогут бесплатно ездить по платным трассам с 1 марта. Главными условиями станут отсутствие бензинового двигателя и транспондер T-pass, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Правительство России запускает эксперимент в рамках Концепции по развитию производства и использования электрического автотранспорта. МЭР и госкомпания «Автодор» договорились, что владельцы импортных и отечественных электрокаров до конца 2023 года смогут не платить за пользование платными трассами.

В эксперимент включили ЦКАД, а также автодороги М-1 «Беларусь» (включая «Обход Одинцова»), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань.

За бесплатным доступом автовладельцам нужно обратиться в «Автодор» и подтвердить, что машина оснащена исключительно электрическим двигателем. А также предоставить транспондер T-pass, который будет подавать на трассе сигнал о бесплатном проезде. Транспондер должен находиться в машине все время участия в акции.

«При нарушении правил акции с лицевого счета пользователя будет списана полная стоимость проезда, а его транспондер будет отключен от акции без возможности повторного участия для указанного пользователя», – пояснил зампредседателя правления «Автодора» Константин Макиев.

Бесплатный доступ к платным трассам для электрокаров анонсировали осенью 2022 года. Акцию предлагалось сделать сроком на три года.

Москва, Наталья Рязанова

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