У российских авиакомпаний возникли проблемы с рейсами в Китай

Российские авиакомпании сообщили Министерству транспорта о сложностях с перелетами в Китай, который начал снимать антиковидные ограничения. С закрытием полетов в Европу и США значимость китайских направлений сильно выросла.

Письмо в Минтранс направила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 22 российских перевозчика, передает РБК. Со снятием ограничений Пекином российские авиакомпании задумались о восстановлении или увеличении своего присутствия на китайских направлениях. Однако из-за западного санкционного давления у отрасли возникли новые проблемы.

Так российские авиакомпании не могут выполнять рейсы в Китай на воздушных судах, которые не исключены из бермудского реестра (свыше 480 самолетов) или находятся в санкционном списке Минторга США (более 170). С мая 2022 года Китай не пускает в свое воздушное пространство самолеты, у которых оказалась так называемая двойная регистрация. Такие суда запрещено заправлять, обслуживать и ремонтировать.

Более того, полетам в Китай могут помешать в том числе околосанкционные ограничения на работу с российскими авиакомпаниями со стороны местных аэропортов и провайдеров услуг.

Есть проблемы с выполнением полетов в Китай на воздушных судах российского производства, в первую очередь Superjet, которые ранее в эту страну не летали, указывается в письме. При этом перевозчики, которые уже летают на таких лайнерах в Харбин, заверяют, что никаких сложностей не испытывают и намерены расширять географию полетов.

Трудности при восстановлении перевозок могут возникнуть еще и потому что, из-за невозможности выполнять рейсы в том количестве, которое было у российских перевозчиков до пандемии, будут утрачены «исторические» слоты, крайне дефицитные в китайских аэропортах. В 2019 году между Россией и Китаем выполнялось около 200 регулярных рейсов в неделю, из них 2/3 (то есть, около 130-140 рейсов в неделю) – российскими авиакомпаниями.

По мнению экспертов, объемы полетов допандейминого масштаба точно достижимы, так как сейчас роль Китая как торгового партнера первой величины будет только расти. Пассажиропоток также поддержит роль Китая как крупного транспортного хаба для связей с регионом Юго-Восточной Азия. Однако выход российских авиакомпаний на прежний уровень по объемам перевозок будет зависеть от разрешения местных властей летать на имеющихся дальнемагистральных самолетах. К тому же, на восстановление рынка перевозок негативно повлияет отсутствие транзитного потока китайских пассажиров, которые использовали Москву для полетов в западные страны.

Москва, Зоя Осколкова

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