Toyota отзовет в России 22 тысячи машин с неисправными подушками безопасности

Компания Toyota объявила об отзыве 22712 автомобилей из-за проблем с подушками безопасности, сообщает Росстандарт.

Под отзыв попали машины модели Avensis, проданные с апреля 2003 года по май 2007 года. Владельцев попросили обратиться в ближайший дилерский центр. В отозванных автомобилях бесплатно заменят газогенератора водительской подушки безопасности.

Компания сообщила, что в некоторых машинах на газогенератор слишком действуют влажность и жара, поэтому плотность вещества пиропатрона постепенно снижается. Если такая подушка сработает, корпус газогенератора может лопнуть и травмировать водителя или пассажира.

Компания «Киа Россия и СНГ» отозвала 5455 автомобилей модели Sorento из-за сбоев в модуле управления трансмиссией. Во всех машинах пообещали бесплатно сменить ПО.

Москва, Наталья Рязанова

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