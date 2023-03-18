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Суббота, 18 марта 2023, 13:22 мск

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Авиакомпании США требуют запретить иностранным конкурентам летать над Россией

Американские авиакомпании требуют от своих властей запретить иностранным перевозчикам летать над Россией. Об этом пишет New York Times.

Из-за ограничительных мер, введенных Москвой в ответ на односторонние санкции, принятые Вашингтоном, американские авиакомпании были вынуждены отказаться от популярных маршрутов, проходящих в воздушном пространстве РФ. В результате перевозчикам из США пришлось пересмотреть транстихоокеанские рейсы, сократить количество пассажиров и грузов и отложить запуск более десяти запланированных перелетов в Мумбай, Токио, Сеул и другие города.

При этом иностранным конкурентам из Китая, Индии и ОАЭ разрешено летать над Россией по более коротким и экономичным маршрутам, так как их страны не поддержали антироссийские санкции. Перевозчики из США назвали это «несправедливым преимуществом». Airlines for America оценила ежегодную потерю доли рынка в два миллиарда долларов.

Лоббисты настаивают на том, чтобы Белый дом и Конгресс ввели меры в отношении Air India, Emirates, China Eastern Airlines и других компаний. Они предлагают запретить иностранным перевозчикам, летающим над РФ, запретить приземляться на территории США и использовать американские аэропорты для транзитных рейсов.

По данным New York Times, Министерство транспорта США поддержало идею и уже подготовило проект приказа, который запрещает китайским авиакомпаниям, перевозящим пассажиров в Штаты, летать через воздушное пространство России. Сейчас этот документ находится на рассмотрении в Белом доме.

Ранее европейские авиакомпании заявили о «несправедливом преимуществе» китайских авиаперевозчиков летать над Россией. Европейцы предупреждают, что им будет трудно конкурировать с китайскими соперниками по мере возобновления туристического рынка после локдаунов Covid-19, потому что они вынуждены летать более длительными маршрутами в Азию, чтобы избежать полетов над РФ.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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