В России предложили ввести мораторий на медосмотры для таксистов

Таксисты просят приостановить вступление в силу требований, которые предусматривают обязательные медосмотры. С инициативой в Минтранс обратилась организация «Объединение самозанятых России», пишут «Известия».

Закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ» вступает в силу 1 сентября. Норма закрепляет право самозанятых граждан на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Вместе с тем указанный закон устанавливает к ним ряд требований, которые выполнить невозможно, считают в ассоциации, куда входят около 30 тысяч перевозчиков.

В частности, в настоящее время нельзя обеспечить исполнение обязанности для водителей по проведению предрейсовых и послерейсовых медосмотров, а также контроля технического состояния машины.

«Выполнение данных требований невозможно ввиду отсутствия в достаточном количестве пунктов медицинского осмотра даже в областных центрах, а также полное отсутствие таких структур, которые работают в круглосуточном режиме», – говорится в обращении.

При идеальной работе нового закона водитель должен иметь возможность проходить медосмотр круглосуточно, но это пока тоже нереализуемо. Если же такие процедуры будут платными, то очевидно, что их стоимость должна быть заложена в цену поездок пассажиров.

Стоит отметить, что грядущие изменения в отрасли вызвали жаркие споры. Чиновники и правоохранители считают, что принятый документ повысит безопасность поездок в такси. Тогда как в бизнес-сообществе уверены, что вмешательство государства убьет этот рынок.

Москва, Зоя Осколкова

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