СМИ: санкции Запада не смогли «приземлить» российский авиапарк

Запад просчитался в планах «приземлить» большую часть российского авиапарка с помощью санкций. Немецкий журнал Wirtschaftswoche отследил активность воздушных перевозчиков в России и заявил, что она почти не изменилась за год санкционного давления.

Запад рассчитывал вывести из использования самолеты производства США, Канады и ЕС, которые составляли большую часть авиапарка российских компаний. Но суда продолжают летать, и перевозчики покупают запчасти через третьи страны: Турцию, Казахстан, Узбекистан.

По данным портала мониторинга полетов Flightradar24, активность авиакомпаний в РФ сразу после введения санкций в апреле 2022 года и в конце марта 2023 года почти не отличается.

«Как и в других областях, Запад недооценил решимость России. Сравнение движения рейсов не показывает существенных различий», – говорится в статье.

В 2022 году российские власти выделили более 172 млрд рублей на поддержку гражданской авиации. В Росавиации заявили, что беспрецедентные западные санкции направлены на уничтожение отрасли в стране.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»