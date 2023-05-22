СМИ: в Совфеде поддержали инициативу восстановления автозапчастей

Повторное использование запчастей – хорошая возможность сэкономить на ремонте автомобиля и страховке, считает зампредседателя Совфеда Николай Журавлев.

В беседе с «Известиями» он поддержал идею создать индустрию восстановления запчастей и повторно использовать комплектующие в ремонте по ОСАГО.

Глава дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев подсчитал, что использование б/у запчастей сделает ремонт на 20-50% дешевле и позволит снизить дефицит комплектующих.

Дилеры и страховщики также поддержали инициативу. В автомобильном маркетплейсе FRESH пояснили, что можно без урона для безопасности восстанавливать фары, бамперы, колесные диски, зеркала, кузовные элементы. А вот использование б/у подушек и ремней безопасности, элементов тормозной системы, катализаторов может быть небезопасным.

Главы четырех комитетов Госдумы подали идею создать в России индустрию восстановления автозапчастей. Проработку вопроса поручили Минэкономразвития, Минпромторгу и Минфину, который уже выступил с поддержкой инициативы.

Москва, Наталья Рязанова

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