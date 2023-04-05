СМИ: Кабмин России поддержал идею создания индустрии по восстановлению б/у автозапчастей

Правительство РФ поручило проработать возможность создания в России индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей для их дальнейшего использования, в том числе для ремонта автомобилей по ОСАГО и каско.

Разработкой инициативы должны заняться Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-премьера Дениса Мантурова, направленное министру экономического развития Максиму Решетникову, министру финансов Антону Силуанову и замминистра промышленности и торговли Василию Осьмакову.

Ранее, в феврале с этой идеей выступили главы четырех комитетов Госдумы – по финансовому рынку, аграрным вопросам, транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, строительству и ЖКХ. Соответствующее обращение было направлено на имя главы правительства Михаила Мишустина. Как отмечает издание, в настоящее время отрасли по ремонту автозапчастей в России не существует, не считая кустарных мастерских.

По мнению парламентариев, для создания нового института необходимо принять законопроекты о порядке утилизации транспорта, комплектующие которого можно использовать повторно. Также предлагается обязать восстанавливать автодетали российских и иностранных автопроизводителей на территории России.

Для этого, отмечают депутаты, нужно сформировать требования к предприятиям по восстановлению комплектующих, ввести правила маркировки, обязать изготовителей автомобилей раскрывать сервисную и техническую документацию, а также привлекать к ремонту подержанных деталей малый и средний бизнес, который получит экономические и налоговые льготы. Помимо этого, необходимо законодательно исключить претензии правообладателей по сохранению оригинальных кодов восстанавливаемых запчастей.

Также в Госдуме предложили создать центр, который объединит восстановителей б/у деталей и станции техобслуживания.

В 2022 году на фоне проведения СВО и остановки выпуска практически всех иномарок в России, автомобильная отрасль столкнулась с нехваткой запчастей. В связи с этим зафиксировано снижение доли ремонтов автомобилей по ОСАГО в конце прошлого года до 5%, отмечает газета.

Сложности со своевременным ремонтом из-за отсутствия деталей могут нарушить работу миллиона грузовых автомобилей и почти миллиона автобусов, заявил изданию президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его мнению, проблему может решить создание индустрии по промышленному восстановлению отработанных компонентов. Также это позволит частично решить проблему отсутствия запчастей для рынка, поскольку долгая доставка новых деталей зачастую не позволяет уложиться в срок урегулирования по ОСАГО, указывают эксперты.

Представители Минфина и Банка России, как отмечается, не возражают против инициативы. «Понятно, что б/у тормозные колодки использоваться не могут, но фары – вполне», – заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, добавив, что ведомство будет ориентироваться на позицию Минтранса. В свою очередь, и. о. директора департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов заявил, что регулятор готов рассмотреть такую идею, но после оценки влияния использования таких автозапчастей на безопасность дорожного движения.

Надо отметить, что прошлой весной ЦБ отказался одобрить использование б/у запчастей при ремонте машин по ОСАГО. По мнению регулятора, пришлось бы проводить экспертизу по каждой детали, чтобы установить ее надежность. Центробанк тогда не поддержал предложение внести соответствующие поправки в законодательство.

Москва, Наталья Петрова

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