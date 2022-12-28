В России могут легализовать использование для ремонта по ОСАГО б/у запчастей

В России для ремонта по ОСАГО могут разрешить использование б/у запчастей. Пилотный проект может стартовать в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью «Известиям».

По словам специалиста, сейчас для новых автомобилей отдельных категорий запчастей недостаточно, и подержанные детали уже активно используются.

«Страховщики только хотят легализовать существующую норму, причем в четко оговоренных ситуациях. Например, для машин с правым рулем, которые традиционно ремонтировали б/у запчастями», – отметил Уфимцев.

Кроме того, по его словам, страховщики предлагают использовать б/у детали, которые не влияют на безопасность. Речь идет, к примеру, о бампере или крыле, а не о двигателе или коробке передач, пояснил он.

Эксперт выразил надежду, что в 2023 году «эта практика будет реализована». Для использования бывших в употреблении запчастей необходимо подготовить нормативные документы, этот процесс займет не менее трех-шести месяцев, сказал Уфимцев.

По его словам, ВСС готовит обращение в администрацию Приморского края, где наиболее активно используются подержанные детали, «чтобы в виде эксперимента разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями в отдельных субъектах». Этот проект может быть запущен уже в первом квартале следующего года.

«Что касается увеличения сроков, повсеместного разрешения использовать б/у детали и других послаблений – мы проведем совещание с Банком России в январе и обсудим меры на 2023 год», – добавим Уфимцев.

Глава ВСС также сообщил, что в 2023 году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам дорожного движения. По его словам, пока проводились только эксперименты и пилотные проекты.

В 2022 году в России было оформлено на 2% меньше полисов ОСАГО, чем в 2021-м. Это, скорее всего, обусловлено снижением продаж новых автомобилей и отъездом некоторых россиян, предположил Уфимцев.

Надо отметить, что Банк России весной отказался одобрить использование б/у запчастей при ремонте машин по ОСАГО. По мнению регулятора, пришлось бы проводить экспертизу по каждой детали, чтобы установить ее надежность. Центробанк не поддержал предложение внести соответствующие поправки в законодательство.

Москва, Наталья Петрова

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