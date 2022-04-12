ЦБ РФ не одобрил установку б/у деталей при ремонте по ОСАГО

Центробанк отказался одобрить использование б/у запчастей при ремонте автомобилей по ОСАГО. По мнению регулятора, пришлось бы проводить экспертизу по каждой детали, чтобы установить ее надежность.

Установка бывших в использовании запчастей возможна только после внесении изменений в закон. Центробанк не поддержал предложение внести соответствующие поправки.

«Банк России категорически не поддерживает такие изменения. Критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы. В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт», – цитирует сообщение регулятора РИА «Новости».

В Центробанке отметили, что установка ненадежной запчасти может привести к ДТП. И что хуже: это может обернуться трагедией не только для водителя отремонтированного автомобиля, но и для других участников движения.

Как сообщал «Новый День», Всероссийский союз страховщиков просил ЦБ РФ одобрить использование б/у запчастей для снижения стоимости ремонта по ОСАГО и самих полисов. Перебои с поставками и подорожание деталей на фоне антироссийских санкций уже привели к росту тарифов по каско на 10-15%, по ОСАГО на 5-10% за месяц.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»