Штрафы за нарушения ПДД для электросамокатчиков могут вырасти в 20 раз

В России могут кратно вырасти штрафы за нарушение правил дорожного движения для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагает внести Минтранс.

В настоящее время прорабатывается вопрос о внесении в КоАП изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения СИМ, говорится в письме Минтранса, направленном в Госдуму, пишут «Известия».

Поправки в ПДД, касающиеся использования СИМ, вступили в силу в марте 2023 года. В перечень внесли электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и прочую аналогичную технику независимо от мощности двигателя. Скорость СИМ ограничили 25 км/ч, а также ввели запрет на пересечение пешеходных переходов без предварительного спешивания.

Штрафовать за нарушение правил электросамокатчиков будут согласно ст. 12.29 КоАП. Но формулировка этой статьи весьма расплывчата – она предусматривает наказание лишь для велосипедистов и «других лиц, непосредственно участвующих в процессе дорожного движения». Это позволяет пользователям СИМ уклоняться от штрафов, максимальный из которых составляет 1,5 тысячи рублей.

В свою очередь в Общественной палате РФ настаивают на более жестком варианте, а именно увеличении штрафов для водителей СИМ до уровня автомобилистов. «Мы предложили доработать категорию водительских «М», позволяющую управлять мопедами, и использовать ее для электросамокатов. Например, чтобы можно было сдать теоретическую часть экзамена и получить ее. Это уже добавит ответственности: если человек попадется в пьяном виде, его лишат прав всех категорий. И штраф будет не полторы тысячи, а 30 тысяч и лишение прав», – рассказал член Общественной палаты РФ Александр Холодов.

В одном из сервисов проката электросамокатов введение штрафов поддержали. Это естественный шаг после включения СИМ и его статуса в ПДД, считают компании.

Москва, Зоя Осколкова

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