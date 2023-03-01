В МВД разъяснили новый статус гироскутеров, электросамокатов и моноколес

Вступившие сегодня в силу изменения в Правила дорожного движения предполагают новый статус для электросамокатов и другой подобной техники. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средств индивидуальной мобильности. К ним относятся транспортные средства, имеющее одно или несколько колес или роликов, которые предназначены для индивидуального передвижения с использованием двигателя», – уточнила Волк, отметив, что новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Граждане, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Представитель МВД обратила внимание, что дети до семи лет могут передвигаться на средствах индивидуальной мобильности в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. В возрасте от семи до 14 лет доступны также зоны, выделенные для велосипедистов, и присутствие взрослых необязательно. С 14 лет на средствах индивидуальной мобильности разрешено передвигаться по правому краю проезжей части.

Перемещаться на средствах индивидуальной мобильности можно со скоростью не более 25 км/ч. Если масса электротранспорта не превышает 35 килограммов, разрешается использовать тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки.

На пешеходных дорожках и тротуарах приоритет отдается пешеходам. Исходя из этого, пользователи средств индивидуальной мобильности должны рассчитывать свою скорость и не создавать помех для других, подчеркнула представитель МВД.

«На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части автодорог. Но делать это можно только тем, кто старше 14 лет, и только на участках дорог с ограничением максимальной скорости до 60 км/ч, на которых разрешено движение велосипедистов. При этом такие транспортные средства должны иметь тормозную систему, а также передние и задние фары белого и красного цвета соответственно», – добавила Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

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