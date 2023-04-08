«Не ездить в дождь»: в МЧС рассказали о запретах при пользовании электросамокатами

МЧС России напомнило об основных запретах при использовании электросамокатов. Спасатели предостерегли от катания на электросамокатах во время дождя.

«Запрещено: нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем; самостоятельно передвигаться детям до 14 лет; брать с собой пассажиров и кататься с детьми без установки детского сиденья или подножки; разбирать и модернизировать самокат самостоятельно; ездить в дождь», – говорится в памятке МЧС, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

В МЧС указали, что за нарушение правила «один самокат – один человек» предусмотрен штраф. Помимо этого, в ведомстве посоветовали надевать защитный шлем и следить за исправностью самоката, чтобы избежать короткого замыкания.

По данным МЧС, в 2022 году из-за нарушения правил эксплуатации, неисправности зарядного устройства и самой техники произошло около 20 случаев возгорания электросамокатов.

Известно как минимум о двух возгораниях электросамокатов в этом году. Один из инцидентов произошел в Нижнем Новгороде и привел к гибели мужчины. Второе происшествие случилось в Москве – пострадала пожилая женщина.

Напомним, 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, по которым электросамокаты и другая подобная техника – электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса – получили статус средств индивидуальной мобильности. В отношении них введены ряд ограничений. В частности, перемещаться на средствах индивидуальной мобильности можно со скоростью не более 25 км/ч. Если масса электротранспорта не превышает 35 килограммов, разрешается использовать тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки. На пешеходных дорожках и тротуарах приоритет отдается пешеходам.

На электросамокатах разрешено ездить по правому краю проезжей части автодорог, но делать это можно только тем, кто старше 14 лет, и только на участках дорог с ограничением максимальной скорости до 60 км/ч, на которых разрешено движение велосипедистов.

Москва, Наталья Петрова

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