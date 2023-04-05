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Среда, 5 апреля 2023, 09:55 мск

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Пожилая москвичка попала в реанимацию после возгорании электросамоката

В Москве пожилая женщина пострадала при возгорании электросамоката.

Инцидент произошел в квартире на Пролетарском проспекте, сообщает телеграм-канал «112». Стоящий в коридоре электросамокат неожиданно задымился и загорелся. Площадь возгорания была небольшой, огонь быстро потушили. Находившаяся в квартире 86-летняя женщина отравилась продуктами горения и была госпитализирована в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина погиб в результате возгорания электросамоката в квартире. Электросамокат загорелся, когда находился на подзарядке. Мужчину доставили в ожоговый центр, но врачи не смогли его спасти.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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