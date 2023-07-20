В ГИБДД разрешили ездить вдвоем на электросамокате

Правила разрешают ездить вдвоем на электросамокатах. Однако конструкция должна предусматривать такую возможность. Об этом сообщил представитель ГИБДД Виктор Стельмах.

«Одним из часто выявляемых правонарушений является то, что люди ездят вдвоем на электросамокате, не предназначенном для этого. У нас в ПДД по средствам индивидуальной мобильности [СИМ] есть норма, что с учетом конструкции можно перевозить», – цитирует Стельмаха ТАСС.

Представитель ГИБДД отметил, что не знает таких СИМ, на которых могли бы передвигаться несколько человек, но в следующем пакете поправок в ПДД этот случай также будет учтен.

Москва, Зоя Осколкова

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