В Совфеде подготовили закон о штрафах за превышение скорости на электросамокате

Сенатор Артем Шейкин подготовил законопроект, согласно которому за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут наказывать штрафом до 5 тысяч рублей. Он планирует внести проект закона на рассмотрение в Госдуму осенью. Об этом сам Шейкин сообщил РИА «Новости».

С марта этого года максимальная скорость передвижения на электросамокате ограничена – не более 25 км/ч, за ее превышение грозит штраф в размере 800 рублей.

Согласно предложенному законопроекту, при превышении установленной скорости на величину более 5, но не более 10 км/ч будет предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей. За аналогичное правонарушение, зафиксированное камерой, предполагается штраф в размере 500 рублей.

Превышение установленной скорости на величину более 10, но не более 15 км/ч повлечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей, а при его фиксации камерой – 2,5 тыс. рублей.

Если скорость будет превышена на величину более 15, но не более 20 км/ч, то штраф составит 4 тыс. рублей. Фиксация этого правонарушения камерой влечет наложение штрафа в размере 3,5 тыс. рублей.

При превышении установленной скорости движения СИМ или велосипеда на величину более 20 км/ч предполагается наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей, а в случае фиксации его камерой – 4,5 тыс. рублей.

Как отметил Шейкин, изменения в ПДД об ограничении скорости СИМ действуют с 1 марта текущего года, однако они зачастую не соблюдаются. «Одна из причин: отсутствие ответственности за нарушение норм ПДД новой категорией участников дорожного движения – лицами, управляющими СИМ», – полагает сенатор.

Также политик собирается внести в Госдуму в осеннюю сессию законопроект о введении административного штрафа в 10 тыс. рублей за управление СИМ в нетрезвом виде. Кроме того, предполагается наказание за невыполнение лицом требований должностных лиц о прохождении медицинского осмотра на состояние опьянения. Это правонарушение повлечет наложение штрафа в размере 10 тыс. рублей, следует из текста законопроекта.

Напомним, согласно данным МВД России, за первое полугодие 2023 года зарегистрировано 1043 аварий с участием СИМ, в которых пострадали более 1 тыс. человек. Число происшествий с СИМ увеличилось на 181,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В таких ДТП погибли 12 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили 1082 (+183,2%) человека, в числе которых 432 ребенка.

Москва, Наталья Петрова

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