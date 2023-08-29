Госдума проработает ужесточение ответственности при езде на электросамокатах

В Госдуме подумают над вариантами повышения ответственности при езде на электросамокатах. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

Он обратил внимание на участившиеся случаи серьезных аварий с участием электросамокатов. «Количество подобных ДТП с 2019 года выросло более чем в 40 раз», – указал политик.

Володин подчеркнул, что в авариях «страдают и водители самокатов, и пешеходы», прежде всего – дети и пожилые люди.

«Мы обязательно будем прорабатывать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах, – написал спикер Госдумы в Telegram. – Они могут быть разные».

По его словам, для решения проблемы предлагаются различные варианты. Как радикальные – в виде полного запрета проката электросамокатов, так и умеренные – например, ограничение их скорости или мест пользования.

Политик отметил, что с этого года в России действуют правила дорожного движения для электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. Однако есть над чем работать, подчеркнул он.

Напомним, в минувшие выходные в Москве электросамокатчик сбил пятилетнего ребенка и скрылся. Пострадавшего мальчика госпитализировали. Аналогичный инцидент произошел в столице в понедельник, 28 августа. Сотрудник службы доставки, двигаясь на электросамокате, сбил шестилетнего мальчика и поехал дальше. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Москва, Наталья Петрова

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