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Понедельник, 28 августа 2023, 18:09 мск

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В Москве курьер на электросамокате сбил 6-летнего ребенка

Сегодня в Москве сотрудник службы доставки, двигаясь на электросамокате, сбил малолетнего ребенка. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, ЧП произошло на Черноморском бульваре.

«6-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь. Со слов мамы, в сопровождении которой находился ребенок, курьер остановился, поправил свой рюкзак и уехал», – уточнили в надзорном ведомстве.

Зюзинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов по установлению личности злоумышленника, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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