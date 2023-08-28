В Москве курьер на электросамокате сбил 6-летнего ребенка

Сегодня в Москве сотрудник службы доставки, двигаясь на электросамокате, сбил малолетнего ребенка. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, ЧП произошло на Черноморском бульваре.

«6-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь. Со слов мамы, в сопровождении которой находился ребенок, курьер остановился, поправил свой рюкзак и уехал», – уточнили в надзорном ведомстве.

Зюзинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов по установлению личности злоумышленника, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Москва, Светлана Антонова

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