Бастрыкин потребовал доложить ему об инциденте с самокатчиком, сбившем пенсионерку

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Александру Надбитову доложить ему обо всех обстоятельствах наезда электросамоката на пожилую женщину в Каменске-Уральском.

ЧП случилось вечером 5 сентября в районе дома № 55 по ул. Каменской. «Самокатчик сбил женщину. Шумахеру за рулем электросамоката – 16 лет. Женщина с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом руки была госпитализирована», – сообщает паблик «Инцидент Каменск-Уральский» соцсети «ВКонтакте».

Как уже сообщал «Новый День», на днях в Госдуме обещали, что подумают над вариантами повышения ответственности при езде на электросамокатах. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин.

Он обратил внимание на участившиеся случаи серьезных аварий с участием электросамокатов. «Количество подобных ДТП с 2019 года выросло более чем в 40 раз», – указал спикер. Володин подчеркнул, что в авариях «страдают и водители самокатов, и пешеходы», прежде всего – дети и пожилые люди.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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