Семья 16-летнего самокатчика заплатит сбитой им пенсионерке 500 тысяч рублей

Свердловский областной суд обязал семью 16-летнего подростка заплатить 300 тысяч рублей пожилой женщине, которую парень сбил полтора года назад, катаясь на электросамокате.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в сентябре 2023 года в Каменске-Уральском подросток в нарушение ПДД разогнался на самокате до 30 км/ч, не справился с управлением и сбил бабушку, гулявшую с внучкой. Женщина получила опасные травмы, ее здоровью был причинен тяжкий вред. Несколько дней она провела в реанимации, затем долгое время наблюдалась у врача.

Уголовное преследование в отношении подростка прекращено, так как он свою вину признал и попросил прощения. Суд применил к нему принудительные меры воспитательного воздействия в виде предупреждения и передачи под надзор родителей на 6 месяцев. Также в рамках уголовного процесса его мать выплатила пострадавшей 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Однако этой суммы оказалось недостаточно для лечения, и потерпевшая обратилась в тот же суд с гражданским иском. Суд взыскал 150 тысяч рублей компенсации и 25 тысяч рублей судебных расходов. Эта сумма тоже стороны не устроила. В итоге коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда увеличила сумму компенсации до 300 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

Как уже писал «Новый День», ЧП случилось вечером 5 сентября 2023 года в районе дома № 55 по ул. Каменской. «Самокатчик сбил женщину. Шумахеру за рулем электросамоката – 16 лет. Женщина с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом руки была госпитализирована», – сообщили очевидцы. Проверку инцидента взял на контроль Александр Бастрыкин.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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