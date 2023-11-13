Кабмин РФ одобрил законопроект о штрафах за нарушения при езде на электросамокатах

Правительство России поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов, прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина на законопроект сенатора Артема Шейкина.

Согласно проекту закона, штраф до 30 тысяч рублей будет грозить тем, кто управляет электросамокатами, другими СИМ и велосипедами в нетрезвом виде, до 5 тысяч рублей – за превышение на них скорости, до 3 тысяч рублей – за езду вдвоем.

В проекте отзыва кабмина указано, что законопроект должен быть доработан с учетом замечаний, передает РИА «Новости». Одно из замечаний оговаривает необходимость дополнительной проработки вопросов контроля за совершением административных правонарушений водителями электросамокатов и СИМ.

«Следует сохранить право сотрудников полиции пресекать данные правонарушения и привлекать виновных лиц к административной ответственности по обращениям граждан или при непосредственном <...> обнаружении таких правонарушений», – сказано в документе.

Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 марта 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

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