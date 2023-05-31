В России хотят убрать электросамокаты с пешеходных улиц и еще больше ограничить их скорость

Депутат Госдумы Александр Якубовский направил в МВД и Минтранс России обращение с предложением запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам и ограничить их скорость до 15 км/ч. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на обращение депутатов от «Единой России» в адрес ведомств за подписью Якубовского.

Кроме того, в Госдуме хотят запретить пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет. Аналогичные меры также предложили для средств индивидуальной мобильности доставщиков товаров на дом.

«Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ – ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/ч», – заявил Якубовский.

Депутат объяснил необходимость запрета СИМ на пешеходных улицах тем, что они предназначены для прогулок и осмотров достопримечательностей, а не попыток увернуться от летящих электросамокатов.

По мнению автора инициативы, действующие правила дорожного движения, «ввиду отсутствия должного надзора и правоприменения, не обеспечивают безопасность граждан, в первую очередь детей и подростков».

В письме Якубовского указывается, что в стране каждый год растет число ДТП с участием СИМ. В 2019 году было зафиксировано 147 таких аварий, в 2020-м – 430, в 2021-м – 704, в 2022-м – 976. За прошлый год в таких ДТП погибли 19 человек, пострадали – 941. С января по апрель 2023-го только в Москве произошло уже 60 аварий с участием СИМ, в которых пострадали 63 человек, говорится в обращении.

Напомним, 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, по которым электросамокаты и другая подобная техника – электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса – получили статус средств индивидуальной мобильности. В отношении них введены ряд ограничений. В частности, перемещаться на средствах индивидуальной мобильности можно со скоростью не более 25 км/ч. Если масса электротранспорта не превышает 35 килограммов, разрешается использовать тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки. На пешеходных дорожках и тротуарах приоритет отдается пешеходам.

На электросамокатах разрешено ездить по правому краю проезжей части автодорог, но делать это можно только тем, кто старше 14 лет, и только на участках дорог с ограничением максимальной скорости до 60 км/ч, на которых разрешено движение велосипедистов.

За нарушения ПДД владельцу СИМ может грозить штраф от 800 до 1,5 тыс. рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»