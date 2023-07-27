В России более 1 тысячи человек пострадали в авариях с участием СИМ

За первые шесть месяцев текущего года зарегистрировано 1043 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в которых пострадали более 1 тысячи человек. Об этом сообщается в отчете Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

Число происшествия с СИМ выросло на 181,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В таких ДТП погибли 12 человек, в том числе один несовершеннолетний в возрасте до 16 лет. Ранения получили 1082 (+183,2%) человека, в числе которых 432 ребенка.

Чаще всего аварии с электросамокатами, моноколесами и сигвеями регистрируют в Москве (238), Пермском крае (68), Санкт-Петербурге (64), а также в Омской (63), Свердловской (34), Тюменской (66) и Челябинской (48) областях.

28% ДТП с СИМ происходили на перекрестках, 21% – на пешеходных переходах, еще 21% – на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»