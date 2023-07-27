В России почти 80% автобусов требуют замены

Автобусный парк в России на 79% требует обновления, следует из данных «Государственной транспортной лизинговой компании». Самые новые автобусы ходят по улицам Москвы, а самые старые – по улицам Дагестана, Камчатки, Магаданской области, передает «Вести.ру».

Во всех регионах РФ замене подлежат более 270 тыс. автобусов.

Официально предельные сроки для использования этого вила транспорта не установлены, но автобусы очень изношены. Эксперты использовали сроки полезного использования пассажирской техники для оценки состояния автобусного парка. Для автобусов малого класса этот срок составляет не более пяти лет, для среднего и большого – до семи лет, особо большого класса – до 10 лет.

По данным ГТЛК, средний возраст автобусов в России 17,2 года. Но 39% парка или 132,1 тыс. старше 20 лет. Самые новые автобусы ездят по улицам обеих столиц, Подмосковья, Ленинградской области, ЯНАО. Дольше других эксплуатируются автобусы в Дагестане, Калмыкии, Орловской и Магаданской областях, на Камчатке.

В Госдуме признали, что в России отсутствует государственная политика в сфере городского общественного транспорта. Депутаты указали Минтрансу, что нужны действенные меры поддержки регионов в этой области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»