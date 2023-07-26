Спикер Госдумы заявил об отсутствии госполитики в сфере общественного транспорта

В России отсутствует государственная политика в сфере городского общественного транспорта. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента во время правительственного часа с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Как считает Володин, бизнес-проекты не могут быть отчетом Минтранса в этом вопросе и приведут к большим проблемам.

В ходе правительственного часа глава департамента госполитики в области городского пассажирского транспорта Сергей Семенов отчитался о выполнении пилотной программы в десяти городах по комплексному развитию электротранспорта по концессионной модели.

В этой связи Володин отметил, что нельзя в этой сфере отчитываться бизнес-проектами, которые к тому же не способствуют развитию общественного транспорта в городах. «Сергей Юрьевич, ваш департамент называется департамент государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта. А где у нас госполитика в области городского транспорта? Где она? У нас это отдано все муниципалитетам, у которых нет денежных средств. Даже не регионам… Когда участвуют в пилоте, для чистоты отношений – мы этот вопрос обсуждали неоднократно в Думе и приняли изменения, которые первоначально навязывались регионам, что обязательно должна быть концессия, что, посмотрите, в дальнейшем приведет к большим проблемам. Потому что, когда вы считаете, что это можно перевести число на бизнес-отношения – не потянут это пассажиры, потому что весь бизнес рассчитывается на стоимости билета», – пояснил глава Госдумы.

«Когда речь идет особенно о таком проекте, как строительство скоростного трамвая, прокладки трамвайных путей, тяговых подстанций – это вложения, которые неправильно было бы рассчитывать с точки зрения экономики. Без этого города не могут развиваться. Также как мы говорим о скоростном ж/д сообщении. Эти вложения позволят развиваться стране. Но их рассматривать чисто через бизнес неправильно. Поинтересуйтесь опытом Китая. Несмотря на огромное количество пассажиров, у них эти перевозки не являются рентабельными. Это развитие городов, страны, поэтому надо из этого исходить», – констатировал Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание руководителей Минтранса, что нужны действенные меры поддержки регионов в этой области, а бизнес-проекты не могут быть отчетом о выполнении государственной политики. «В рамках региональных бюджетов сейчас очевидно замена транспорта невозможна. Потому что, если брать тот же трамвай, он стоит уже более 60 млн рублей. Если говорить о новом виде транспорта, вы так аккуратно подходите к электробусам – они вообще стоят в 2-3 раза дороже, чем тот же троллейбус, чем автобус. Поэтому, коллеги, мы должны отчетливо сознавать, нам надо привести в порядок то, что есть, а потом уже переходить на другой вид транспорта. Есть в Москве деньги, значит – они взяли, закупили и решили этот вопрос. А там, где денег нет, навязывать не надо. Потому что придут в регионы 5 электробусов, но при этом 100 троллейбусов встанут, 100 трамваев встанут. Вы их приведите в порядок, а потом уже берите эти новации внедряйте», – подчеркнул он.

«Возьмите и честно скажите, что нет пока государственной политике в этой сфере, а есть всего 10 бизнес-проектов, которые при поддержке ВЭБа реализуются. Они ж как бизнес-проекты реализуются, поэтому отчитываться ими нельзя», – сказал Володин.

По его словам, перед «правительственным часом» в Госдуму поступили обращения граждан из Волгограда, Костромы, Тольятти, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Тамбова, Белгородской, Орловской, Астраханской областей относительно проблем с электротранспортом. Как считает спикер Госдумы, решение данного вопроса необходимо как минимум перевести на региональный уровень. «Но лучше, чтобы были федеральные программы, позволяющие на системной основе заменять устаревший подвижной состав», – заявил Володин.

Москва, Мария Соколова

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