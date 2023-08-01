СМИ: повышение утильсбора уже привело к росту цен на иномарки

Утилизационный сбор на иномарки с 1 августа вырос в 1,7-3,7 раза в зависимости от вида автотехники и объема двигателя. Дилеры отметили, что цены на автомобили уже подросли, а повышение сбора ударит по объемам ввозимых в Россию импортных машин.

Согласно постановлению правительства РФ, ставка сбора для легковых автомобилей выросла и в 1,7-3,7 раза в зависимости от объёма двигателя, для легких коммерческих машин – в 2,5-3,4 раза, для грузовиков – в 1,7 раза. Ставка сбора для автобусов тоже зависит от объема двигателя и повышена в 2,2-4,8 раза, для электробусов – в 8,7 раза.

Руководитель отдела продаж «Chery Авилон» Павел Червяков уже отметил повышение цен от 3 до 5% на разные модели. По его прогнозам, автомобили с двигателем более двух литров подорожают заметнее других: на 5-15%.

«Изменение прайсов автомобилей происходит на рынке как на фоне повышения ставки утильсбора, так и из-за валют. Модели, которые приходят по параллельному импорту, подорожают гораздо быстрее», – сказал он в беседе с «Российской газетой».

Ставка утильсбора для машин до трех лет с двигателем в 1-2 л увеличился с 8,92 до 15,03, а в денежном выражении – со 178,4 тыс. рублей до 300,6 тыс. рублей. Индексация не затрагивает новые и подержанные автомобили, импортируемые физлицами, если объем двигателя не превышает 3 л. При условии, что машины ввозят для личного пользования.

Глава дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин назвал повышение утильсбора барьером для импорта автомобилей. В частности, для фирм, при ввозе оформляющих машины на граждан, чтобы после перепродать их дилерам или другим компаниям. По его словам, по такой схеме ввозят много японских автомобилей.

«С японскими авто именно такая ситуация. С 1 августа даже при оформлении на физлицо с целью дальнейшей перепродажи придется платить утильсбор по тарифу юрлиц. Дальнейшее повышение цен приведет лишь к оттоку покупателей к частникам, которые способны предложить более выгодные расценки на автомобили», – считает он.

Москва, Наталья Рязанова

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