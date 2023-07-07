С 1 августа в России вырастет утилизационный сбор на ввозимые из-за рубежа автомобили

С 1 августа вырастет утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие (LCV) и грузовые автомобили, который привозят в Россию для перепродажи. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«С учетом всех мнений было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года. Мы также согласились с предложением Совета Федерации: индексация утильсбора утверждена как в отношении юридических лиц, так и в отношении физических лиц, целенаправленно ввозящих импортные автомобили для перепродажи», – сказал министр в интервью «Интерфаксу».

Таким образом, правительство пытается добиться того, чтобы осуществляющее коммерческую деятельность физлицо находилось в равных условиях с официальными продавцами. Размер индексации утильсбора Мантуров не уточнил.

«Мы учли сложившуюся в ряде регионов, особенно на Дальнем Востоке, практику, когда граждане ввозят автомобиль для собственного пользования и не планируют зарабатывать на его перепродаже. Их изменения не коснутся. Ставка утильсбора для них останется прежней – от 3,4 до 5,2 тысячи рублей», – отметил глава Минпромторга.

В России за последний год резко подскочил объем импорта автомобилей, в том числе с пробегом. При этом значительная часть этого рынка уходит в «серую зону».

«Перекупщики, которые ввозят автомобили и перепродают их в России, не обеспечивают конечных потребителей дальнейшим гарантийным и сервисным обслуживанием, необходимыми запчастями и комплектующими. От этого страдает и покупатель, и дилерское сообщество, с которым мы также находимся в постоянном контакте», – сказал Мантуров.

Москва, Зоя Осколкова

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